Mercan Dağları’nın ‘mavi boncukları’ doğaseverleri kendisine hayran bırakmayı sürdürüyor

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık, eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor. El değmemiş Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Buzul Gölleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu ilçe, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor. Dört mevsim zengin florası, endemik türleri, tarihi mekanları ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini cezbeden ilçedeki, yaklaşık 3 bin rakımlı Mercan Dağları'nda yer alan Katır Gölleri de karların erimesiyle ayrı güzelliğe büründü. Yaz aylarında çevresinde yetişen yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve masmavi manzarasıyla göz kamaştıran irili ufaklı 9 göl, bugünlerde kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının gözde mekanları arasında bulunuyor. 3 SAATLİK ZORLU YOLCULUK Hafta içi günübirlik gezilerle rotalarını göllere çeviren ziyaretçiler, ilçe merkezinden araçlarıyla yola çıkarak Mercan Dağları eteğindeki Şahverdi köyüne ulaşıyor. Köyden göllere doğru yürüyüşe başlayanlar, sarp dağların arasındaki patikada yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuk gerçekleştirdikten sonra 9 farklı noktadaki Katır Gölleri'ne varıyor.

İlkbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı göllerin çevresindeki çayırlarda bir süre gezinen ziyaretçiler, gün boyu şehrin stresi ve kargaşasından uzakta doğayla iç içe zaman geçiriyor. Eşsiz manzara karşısında piknik yapanlar, daha sonra tüm gölleri kuş bakışı görmek için seyir terasını andıran bir dağa tırmanış gerçekleştiriyor. Dağın zirvesinden adeta mavi boncuğa benzeyen 9 gölü aynı kadrajda fotoğraflama ve görme imkanı yakalayan ziyaretçiler, dönüş yolunda ise yaban keçisi, bozayı, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi canlılarla doğal ortamlarında karşılaşıyor. “BAMBAŞKA BİR İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ” Doğa tutkunu Hüseyin Narin, Ovacık'ın eşsiz doğasına hayran kaldığını söyledi. Katır Gölleri'ni görmek için 3 bin rakımlı dağlara tırmandıklarını anlatan Narin, "Ben burayı gezmek için 900 rakımlı Mazgirt ilçesinden geldim. Orada hayvancılık ile uğraşıyorum ve hayvanlar güneşten çok etkileniyor. Ama Ovacık'a geldiğim zaman bambaşka bir iklim, bitki örtüsü, doğal yaşam hüküm sürüyor ve burada farklı canlı türleri yaşıyor. Tunceli'miz bu konuda çok muazzam bir il." dedi.