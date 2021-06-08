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Doğal güzelliklere ilgi arttı ! Adana’nın gizli cenneti: Küp şelaleleri

08.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle doğaya yönelim arttı. Adana’nın doğal güzelliklerinden biri olan Küp Şelaleleri yaz aylarının gelişi ve kademeli normalleşme adımlarının atılmasıyla keşfedilmeye başlandı.

Doğal güzelliklere ilgi arttı ! Adana’nın gizli cenneti: Küp şelaleleri

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve beraberindekiler, Aladağ sınırları içerisinde bulunan, ulaşımı Kozan ilçesinden de sağlanan toplamda 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerini gezdi.

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Kozan’a bağlı Ergenuşağı ve Işıkkaya mahallelerine çok yakın bir mesafede Zamantı Irmağı üzerinde yer alan Küp Şelaleleri’nin daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından keşfedilmesi gereken bir gizli bir cennet olduğunu ifade eden Başkan Özgan, "Burası tabiat harikası, muhteşem bir yer. Kozanlıların çoğunun bildiği, hatta sıkça ziyaret ettiği bir bölge. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’e teşekkür ediyorum Küp Şelalerini gündeme getirdiği için. Tüm doğaseverleri bu müthiş güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

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Doğal yaşamın korunduğu çevresi orman bölgesi olan 1.5 kilometrelik kanyon içerinden yer alan Küp Şelaleleri, fotoğraf tutkunları için de ayrı ayrı bir görsel şölen oluşturuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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