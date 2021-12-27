Sofralarda sıklıkla yer alan mercimek çorbasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. Mercimek çorbasını hazırlarken un ilave etmeniz, çorbanın daha kıvamlı olmasına neden olur. Peki Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...
Üzeri İçin:
Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. İri doğranan 1 tane büyük soğanı sıvı yağ ile beraber kavurun. Soğanlar kavrulduğunda 1 yemek kaşığı un ilave edin ve kokusu çıkıp rengini alana kadar kavurmaya devam edin. İri parçalar halinde doğranan bir adet havuç ve patatesi tencereye aktarıp karıştırın. Tuz, karabiber ve bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı mercimeği de ekleyin ve iyice karıştırın. Tencereye 6 su bardağı sıcak suyu koyun. Sonrasında kapağını kapatın, patates ve havuçlar yumuşayana dek ara ara karıştırarak 40 dakika pişirin.
Çorba pişince pürüzsüz kıvama ulaşması için el blenderından geçirin. 5 dakika daha piştikten sonra ocaktan alın. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada kızdırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi ilave edin ve 2 dakika yağı kızdırdıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı kaseye alın ve üzerine kızdırdığınız yağdan gezdirin. Afiyet olsun...
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