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Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler?

27.12.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça şifalı ve besleyici olan mercimek çorbası yaz-kış tüketilir. Mercimek çorbasını tereyağında pul biber, nane vb. baharatlarla kavurarak çeşnilendirdiğiniz kıtır ekmek dilimleriyle tüketebilirsiniz. Peki Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler?

Sofralarda sıklıkla yer alan mercimek çorbasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. Mercimek çorbasını hazırlarken un ilave etmeniz, çorbanın daha kıvamlı olmasına neden olur. Peki Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler?

MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
  • 1tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet kuru soğan(iri doğranmış)
  • 1adet patates(büyük boy, iri doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1,5su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek
  • 1adet havuç(iri doğranmış)
  • 6su bardağı sıcak su(1 adet et su tablet ile hazırlanmış)
  • 1çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası malzemeleri neler?

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. İri doğranan 1 tane büyük soğanı sıvı yağ ile beraber kavurun. Soğanlar kavrulduğunda 1 yemek kaşığı un ilave edin ve kokusu çıkıp rengini alana kadar kavurmaya devam edin. İri parçalar halinde doğranan bir adet havuç ve patatesi tencereye aktarıp karıştırın. Tuz, karabiber ve bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı mercimeği de ekleyin ve iyice karıştırın. Tencereye 6 su bardağı sıcak suyu koyun. Sonrasında kapağını kapatın, patates ve havuçlar yumuşayana dek ara ara karıştırarak 40 dakika pişirin.

Çorba pişince pürüzsüz kıvama ulaşması için el blenderından geçirin. 5 dakika daha piştikten sonra ocaktan alın. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada kızdırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi ilave edin ve 2 dakika yağı kızdırdıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı kaseye alın ve üzerine kızdırdığınız yağdan gezdirin. Afiyet olsun...


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