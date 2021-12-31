Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri neler?

Ülkemizde özellikle günlerin, kutlamaların gözdesi olan mercimek köftesi sık sık hazırlanıyor ve afiyetle tüketiliyor. Kolayca hazırlanan mercimek köftesi hem doyurucu hem de besleyicidir. Ancak mercimek köftesi yaparken kıvamını tutturmak da bir o kadar önemlidir. İşte mercimek köftesi tarifi...

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su

½ demet maydanoz

1,5 su bardağı ince bulgur

2adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

5adet taze soğan

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği bol suda yıkayın ve sıcak suda kaynatın. Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ilave edin, mercimeği ocaktan alın. Üzerine ince bulguru ekleyin. Kapağı kapatılan tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle beraber 15 dakika bekletin.

Bir tavada zeytinyağını kızdırın. Kuru soğanı kare halinde doğrayın ve tavaya aktarın. Doğranan soğanları 5 dakika kadar kavurun. Biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ilave edin. Sonrasında soğanlı karışımı 3-4 dakika kavurun. Bulgurlu ve mercimekli harç şiştiğinde soğanlı harcı ilave edin. Taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Doğranmış yeşillikleri ekleyin. Malzemeleri yoğurun. Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve şekil verin. Afiyet olsun...

