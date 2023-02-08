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Merih Demiral: ''Ronaldo, Türkiye için video çekecek''

08.02.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırma usulüyle satışa çıkartılacağını ve elde edilecek gelirin afet bölgesi için kullanılacağını açıklamıştı. Merih Demiral açık arttırmaya çıkarılan formaların değerlerinin 5 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Merih Demiral: ''Ronaldo, Türkiye için video çekecek''
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Fatih Altaylı’nın canlı yayınına katılan Merih Demiral, "Cristiano Ronaldo bana ’Elinden gelen her şeyi yapacağını’ söyledi. Türkiye için bir video çekecek" dedi.

"5 MİLYON TL'YE ULAŞTI"

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Merih Demiral: "Yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. İtalya'da herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Cristiano Ronaldo ile konuştum ve elinden ne gelirse yapacağını söyledi. Dybala ve Bonucci'nin de formalarını satışa çıkardık. 5 milyon TL'ye ulaştı yardımlar."

"TÜRKİYE İÇİN BİR VİDEO ATACAK"

Cristiano-Ronaldo-Merih-Demiral

Sözlerine devam eden Merih Demiral, Ronaldo'nun Türkiye için bir video çekeceğini ifade etti.

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Cristiano Ronaldo Merih Demiral At formaları ekipleri

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