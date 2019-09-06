Merkel’in durumu kötüleşiyor! Marş okunurken bile kalkamadı

Almanya’nın demir leydisi Angela Merkel bugün Çin temaslarına başladı.

Üç gün boyunca Çin’de temaslarda bulunacak Merkel’i Çin Başbakanı Li Keqiang karşıladı. Pekin’de bir araya gelen iki isim resmi törende kameralar karşısında poz verdi.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı resmi törende titreme nöbeti geçiren ve istemsizce titreyen Merkel, Alman halkını korkutmuştu. Merkel yaşananların ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, Merkel’e yakın olan kaynaklar ise dehidrasyon sebebiyle Almanya Başbakanı’nın titreme nöbeti geçirdiğini açıklamıştı.

Fakat dün Pekin’de onuruna düzenlenen törende Merkel, Keqiang ile birlikte sandalyelerde oturdu. Fakat ulusal marşlar söylenmeye başlanınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Zira Çin Başbakanı Çin ulusal marşı çalınınca ayağa kalktı. Bu sırada Merkel’in istifini bozmaması, “Almanya’nın başbakanının durumu iyi değil” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Daha önce resmi törenlerde devlet başkanları ve siyasetçilerle bir araya gelen Merkel, titreme sorununa karşı oturma formülünü bulmuştu. Resmi törende Merkel’le birlikte olan siyasetçi ve liderler de Merkel ile oturuyordu. Fakat Çin’de yaşanan durum dünya siyasetinde bir ilk olarak tarihe geçti.





