Merkel’in gizemli hastalığına ön teşhis konuldu

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katıldığı üç ayrı resmi törende titremesiyle gündeme gelen gizemli hastalığı değerlendirdi.

ORTASTATİK TREMOR HASTALIĞINI DESTEKLİYOR

Hastalığın “ortostatik tremora/ orthostatic tremor” olabileceğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Titremenin özellikle törenlerde bekleme sırasında, seremoniler ve dik duruş sırasında ortaya çıkması ve yürüyerek ortadan kaybolması, cinsiyetinin kadın olması, 60 yaşının üzerinde olması, bunların hepsi “Ortostatik Tremor’u” ciddi oranda desteklemektedir” dedi.

Alman Başbakan Merkel’in son olarak Belçika’da katıldığı resmi törende seremoni sırasında sandalyeye oturduğunda titremenin hiçbir şekilde ortaya çıkmadığını hatırlatan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bu durum da yine ‘Ortostatik Tremor’ tanısını desteklemektedir. Titremenin herhangi bir şekilde halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet ya da Parkinson hastalığı gibi hastalıklardan kaynaklandığı düşünülmemektedir” diye konuştu.