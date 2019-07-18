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Merkel’in gizemli hastalığına ön teşhis konuldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Alman Başbakanı Angela Merkel’in katıldığı resmi törenler sırasında titremesiyle gündeme gelen gizemli hastalığın “ortostatik tremora” olabileceği belirtildi. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, titremenin özellikle törenlerde bekleme sırasında ve dik duruş sırasında ortaya çıkması ve yürüyerek ortadan kalkmasının bu hastalığı ciddi oranda desteklediğini söyledi.

Merkel’in gizemli hastalığına ön teşhis konuldu

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katıldığı üç ayrı resmi törende titremesiyle gündeme gelen gizemli hastalığı değerlendirdi.

ORTASTATİK TREMOR HASTALIĞINI DESTEKLİYOR

Hastalığın “ortostatik tremora/ orthostatic tremor” olabileceğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Titremenin özellikle törenlerde bekleme sırasında, seremoniler ve dik duruş sırasında ortaya çıkması ve yürüyerek ortadan kaybolması, cinsiyetinin kadın olması, 60 yaşının üzerinde olması, bunların hepsi “Ortostatik Tremor’u” ciddi oranda desteklemektedir” dedi.

Alman Başbakan Merkel’in son olarak Belçika’da katıldığı resmi törende seremoni sırasında sandalyeye oturduğunda titremenin hiçbir şekilde ortaya çıkmadığını hatırlatan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bu durum da yine ‘Ortostatik Tremor’ tanısını desteklemektedir. Titremenin herhangi bir şekilde halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet ya da Parkinson hastalığı gibi hastalıklardan kaynaklandığı düşünülmemektedir” diye konuştu.

SIKLIKLA KADINLARDA GÖRÜLÜR

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Ortostatik Tremor” hastalığının kadınlarda sık görüldüğünü, genelde 60 yaşlarında ortaya çıktığını belirterek “Ayakta dik durunca oluşur. Dayanma, oturma ve yürüme ile kaybolur. Uyluk ve baldır kasları eş anlı 13-18 Hz ve sıklıkla 16 Hz titrer. Bazen yüz, kol ve elde de oluşur. Tedaviye yanıtı iyidir” dedi.

ÜÇ KEZ TİTREME KRİZİNE GİRMİŞTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, katıldığı üç ayrı törende titreme krizine girmişti. Merkel geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i karşıladığı törende Merkel şiddetli olarak titremişti. G-20 Zirvesi öncesinde de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı basın toplantısı esnasında ikinci kez titreyen Merkel, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'i Berlin'de askeri törenle karşıladığı sırada da şiddetli bir şekilde titrerken görüntülenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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