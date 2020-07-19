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  4. Mermer testeresinin kopan zinciri vücuduna isabet eden işçi öldü

Mermer testeresinin kopan zinciri vücuduna isabet eden işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Eray Güneşdoğdu (20), çalıştığı ocakta mermer testeresinin kopan zincirinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Mermer testeresinin kopan zinciri vücuduna isabet eden işçi öldü

Kavaklıdere'nin kırsal Menteşe Mahallesi’nde Eray Güneşdoğdu, kepçe operatör yardımcısı olarak çalıştığı mermer ocağı işletmesinde, saat 08.30 sıralarında, mermer blokları kesmek için zincirli testere makinesini kullanmaya başladı. Bu sırada testerenin kopan zinciri vücuduna isabet eden Güneşdoğdu, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Aydın Bozdoğanlı olduğu ve vatani görevini yapmak için hazırlık yaptığı öğrenilen Güneşdoğdu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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