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Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

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YAŞAM  | 12.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Mersinli balıkçıların yakaladığı, 350 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 2,5 metrelik köpekbalığı ilgi odağı oldu. Akdeniz’de 12 mil açıkta yakalanan köpekbalığı, Mersin Balık Pazarı'nda sergilenirken Mersinliler fotoğraf çektirmek ve öz çekim yapmak için adeta sıraya girdi.

Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Mersin’de balıkçılar, denizden yaklaşık 12 mil açıkta 'pamuk' cinsi bir köpekbalığı yakaladı. Balıkçıların 3 saatlik uğraşı sonucunda yakalanan köpekbalığı, Mersin Balık Pazarı'nda sergilendi.

Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler5

Pazara gelen vatandaşlar, ilgiyle dev köpekbalığını izlerken, kimileri dokundu kimileri de cep telefonlarıyla fotoğraf çektirip öz çekim yaptı. Köpekbalığı çocukların da ilgi odağı olurken, genç bir kadının, kucağındaki ‘kaniş’ cinsi köpeğiyle köpekbalığını incelemesi ve köpeği balığın üzerine oturtması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler5

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, yakalanan köpekbalığının ‘pamuk’ cinsi olduğunu söyledi. Köpekbalığının 350 kilogram ağırlığında olduğunu kaydeden Polat, "Balıkçılarımız bu balığı 3 saatlik bir uğraş sonucunda yakaladı. Normalde biz bunu nisan ve mayıs aylarında bekliyorduk. Köpekbalıklarının sahile inme oranı o aylarda çoğalıyor. Fakat Akdeniz’de havaların ısınması nedeniyle köpekbalığının görülme oranı mart ayına yansıdı. Bu, şu an ilk köpekbalığımız. Bundan sonra da devamının geleceğini umuyoruz" dedi.

Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler5

'KANSER HASTALARINA DAĞITILACAK'

Polat, köpekbalığı etinin akciğer kanserine iyi geldiğini de ileri sürerek, "Denizde kansere yakalanmayan tek hayvandır. O nedenle derneğimize kayıtlı kanser hastalarına bu köpekbalığımız dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler5

Mersin açıklarında yakalandı! Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler5

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin köpekbalığı

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