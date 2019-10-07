Mynet Trend

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şahıs tutuklandı

sesamos sesamos
HABER  | 07.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışma sonrasında 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin’de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrasında Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen N.K.'ye Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'ev hapsi' cezası verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı bu cezanın yeterli olmadığını belirterek, mahkemenin kararına itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkarmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda şüpheli N.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsiMersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin çocuğa şiddet tutuklama

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı!

Belçika'yı sarsan olay! Masaj masasında ilişkiye girdiler

Belçika'yı sarsan olay! Masaj masasında ilişkiye girdiler

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teslim olan teröristten kan donduran açıklamalar!

Teslim olan teröristten kan donduran açıklamalar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kan donduran sözler: Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?

Kan donduran sözler: Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?

'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'

'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu

Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

İstanbul'un çıkışı olmayan yangın merdivenleri şoke etti!

İstanbul'un çıkışı olmayan yangın merdivenleri şoke etti!

Malatya'da taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Anadolu’nun en önemli kehanet merkezi: Apollon Tapınağı

Anadolu'nun en önemli kehanet merkezi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.