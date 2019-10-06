Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Kayıtların devamında olay yerine gelen N.K'nin, bir çocuğa sertçe tokat atarak yere düşürdüğü ve çocuğun ablasını itekleyerek siteden kovmaya çalıştığı görülüyor.

Türk ve Ürdünlü 4 çocuğun bir sebepten ötürü kavga ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.K, sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun ablasını da omzundan iki kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla gözaltına alınmıştır."

AİLE VE ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuğa ve ailesine psikolojik destek verileceği öğrenildi.

Bu arada, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim aileyi ziyaret ederek, küçük çocukla yakından ilgilendi.