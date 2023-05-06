Mersin'de hortum dehşeti! Araçlar devrildi, seralar yıkıldı! Gözlerine inanamadılar…

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabah saatlerinde, kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Rüzgar nedeniyle, seraların naylonları uçtu, bazıları ise yıkıldı. Seralarına gelen bölge halkı gördükleri manzaraya şaşırdıklarını belirtti. Yıkılan seraları kaldırma çalışmaları başladı.

Bu arada, kuvvetli rüzgar sırasında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç da dereye yatağına devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralandı.

İlçede ayrıca, sağanak su taşkınlarına neden oldu. Yağmura yakalananlar ayakta durmakta zorluk yaşarken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

ANAMUR'DA HORTUM ÇIKTI

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Mersin'in Anamur ilçesinde hortum oluştu. Denizde çıkan hortum, Fatih ile Akarca mahalleleri arasındaki 5 kilometrekare alanda etkili oldu. Bazı evlerin çatısı uçarken, 200'den fazla muz ve çilek serası yıkıldı. Anamur- Antalya kara yolunda da trafik aksadı. Öte yandan Kemal Şahin (70), aracına isabet eden demir parçası yüzünden hafif şekilde yaralandı.

BAKAN NEBATİ’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

14 Mayıs seçimlerinde Mersin’den milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Mersin’deki fırtına ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Mersin Anamur'da meydana gelen fırtına ile birlikte oluşan hortumda can kaybımız olmamakla birlikte bazı vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hasar ve zarar tespit işlemlerine hızla başlanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm Anamurlu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DHA



