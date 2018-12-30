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Mersin'de ilginç olay! Nehir gören ceset sandı... Gerçek sonra ortaya çıktı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 30.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin nehre bıraktıkları ceset heykelini vatandaşlar gerçek sanınca ilginç anlar yaşandı.

Mersin'de ilginç olay! Nehir gören ceset sandı... Gerçek sonra ortaya çıktı!

MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, 18'inci köprü altı sergisini açtı. Müftü Deresi'nin denizle buluştuğu yerdeki köprünün altında enstalasyon ve serbest malzeme sergisi açan öğrencilerin çalışmaları, büyük ilgi gördü. Özellikle sergi kapsamında yapılan cesede benzeyen çalışma herkesi harekete geçirdi. Siyah giyimli, gözünde gözlük bulunan ve deniz yatağı üzerinde ölü gibi duran çalışma, gören herkesin ilgisini çekti. Köprü üstünden geçen vatandaşlar ceset var sanıp polise sayısız ihbarda bulunurken, gerçek ortaya çıktığında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Çalışmayı yapan MEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Sinem Gülmez, enstalasyon ve serbest malzeme çalışmalarını sergilediklerini belirterek, "Ben böyle bir çalışma hazırladım. Denizin ortasında hazırladığım çalışma baya dikkat çekti. Zaten amacım da buydu. Amacıma ulaştım, mutluyum. Polis geldi. Ceset zannetti. Hangi bölümde okuduğumuzu sordular. Neden böyle bir çalışma yaptığımızı sordular. Bunun neden burada olduğunu sordular. Yani birçok soru sordular. Biz de cevapladık" dedi. (İHA)

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