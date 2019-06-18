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Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 18.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde yaşanan olayda, Muzaffer Taş isimli şahıs yolunu kestiği eski eşi Filiz Sarı'yı ve yanında bulunan Ramazan Ünlü'yü öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Filiz Sarı (45) üç ay önce eşi Muzaffer Taş’tan ayrıldı. Filiz Sarı, Silifke’nin Gazi Mahallesi'nde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı. Çilek tarlasında çavuş olarak çalışmaya başlayan Filiz Sarı, bu sabah aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan Ramazan Ünlü ile tarla işine giderken Muzaffer Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda Muzaffer Taş yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Filiz Sarı’yı sonra da Ramazan Ünlü’yü yolun ortasında öldürdükten sonra, kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ve 112 Acil ambulans ekipleri olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin Silifke muzaffer sarı cinayet intihar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu hayatta herkes ne yaparsa kendine yapar
yazik
Allah yardimcilari olsn mersinde bole haberlere alisik degiliz devami ardi gelmez insallah
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