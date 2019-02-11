Mersin'de korkutan görüntü! Vatandaşlara uyarılar yapılıyor

4 gün süren aşırı yağış nedeniyle Mut ilçesine bağlı Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahallelerindeki kara yolunda heyelan meydana geldi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. Kale Mahallesi’nde ise evin bir bölümünün kayarak yıkılması sonucu ev kullanılamaz hale gelirken can kaybı olmadığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, “Mut İlçemizde Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahalleleri yollarında kaymalar ve göçükler meydana gelmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ekiplerince anında ilk müdahaleler yapılmış yollarda gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Hava şartları ve imkanlar dahilinde çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacaktır. Bu yolları kullanan vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle duyurulur. Vatandaşların mağdur olmaması için personeliyle birlikte gerekli tüm önlemler alındı” dedi.
Selamlı Mahalle Muhtarı Eyüp Tanyeri, "Aşırı yağışlardan dolayı Selamlı Mahallesi’ni Kadıköy Mahallesi’ne bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Şu an yol trafiğe tamamen kapandı” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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