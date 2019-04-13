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Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Mersinli balıkçılar, Atlas Okyanusu’nda yaşayan ‘şeytan balığı’ yakaladı. Mersin’in yaklaşık 30 mil açığında bu sabah balıkçıların ağına takılan 3 adet şeytan balığı, Mersin Balık Pazarı’nda sergileniyor.

Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!

Sık sık köpekbalığı yakalayarak gündeme gelen Mersinli balıkçıların ağına bu kez şeytan balığı takıldı. Bu sabah Seyhan 5 isimli balıkçı teknesi ile denize açılan balıkçılar, genellikle okyanuslarda yaşayan üç adet ‘şeytan balığı’ yakaladı. Mersin Balık Pazarı’na getirilen balıklar, tezgahta sergilenmeye başlandı. Balıklar, ilginç görüntüleri ve ip gibi ince kuyruklarıyla ilgi çekti.

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Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, Seyhan 5 isimli balıkçı teknesi ile yakalanan balıkların, 20-30 mil açıklarda dolaştıklarını söyledi.

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Bu balıkların Atlas Okyanusu’ndan geldiğini düşündüklerini belirten Polat, “Cebeli Tarık Boğazı’nı geçip buraya geldiğini düşünüyoruz. Çünkü yıllardır böyle bir balık görmedik. İlk defa böyle bir balık görüyoruz ve balıkçılar arasında da bu şeytan balığı olarak adlandırılıyor. Kafası ve kuyruğuyla çok değişik bir şekli var. Havaların ısınması sebebiyle Atlas Okyanusu’ndan geçişler başladı. Bu tür balıkların da çıkma oranı zamanla çoğalacaktır. Bu çok açıktan, yaklaşık 20-30 mil açıktan gelen bir balık. Yani kıyıdan 50-60 kilometre açıkta. Bu kilometreye gelmesi bile inanılmaz. Bu okyanus balığıdır, buraya gelmesi imkansız ama Atlas Okyanusu’ndan Cebeli Tarık Boğazı’nı geçip buraya geldiğini düşünüyoruz” dedi.

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Balığın zehirli olmadığını ve yendiğini dile getiren Polat, “Sonuçta bir balık türüdür. Zehirli değildir. Denizin içinden ne çıkarsa yenir. Üç tane çıktı, birini sabah biz yedik, iki tanesi kaldı. Onları da halkımıza gösteriyoruz” diye konuştu.

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İHA

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