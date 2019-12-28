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  4. Mersin'de yol kenarındaki kadına çarpan otobüs şoförüne dayak kamerada

Mersin'de yol kenarındaki kadına çarpan otobüs şoförüne dayak kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yol kenarında giden kadına çarpıp, telefonunun kırılmasına sebep olduğu iddia edilen şoför dövüldü. Yaşanan olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, şehir içi toplu taşıma işi yapan Harun Özer, seyir halindeyken kendisini sıkıştıran araç nedeniyle direksiyon kıvırırken yolda bir kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşüp kırılmasına neden oldu. Olaya şahit olan otobüsteki diğer yolcular, sürücüye kadına çarptığını ve daha dikkatli olmasını isteyerek sürücü ile tartıştı. Sürücü ile yolcular arasında yaşanan tartışma diğer yolcuların araya girmesiyle son bulurken, sürücünün çarptığı kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırıldığını söyledi. Yaşanan tartışmada sürücü, bilerek çarpmadığını ve özür dilediğini ifade etti. Otobüste yaşanan tartışma yolcuların araya girmesiyle son bulurken, sürücü yoluna devam etti.

3 KİŞİ ARACI DURDURUP ŞOFÖRÜ DARP ETTİ

Harun Özer'in kullandığı toplu taşıma aracına çevrede kimsenin olmadığı son durağa yanaşırken, telefonu kırılan kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi, aracı durdurarak sürücü Harun Özer’e "Yavuzlar önünde kaza yapan sensin" diyerek darp ettiler. Araç içinde başlayan kavga araç dışında da devam etti. Sürücü Harun Özer, saldırganlardan kaçarak kendisini araca kilitledi. Zanlılar aracın kapısını açarak sürücü Özer’i tekrar darp ederlerken, çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

ŞOFÖR ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından sürücü Harun Özer, karakola giderek şikayetçi olurken, polis tahkikat başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga mersin kaza OTOBÜS şoför cep telefonu

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