Mersin'deki iğrenç olayda yeni gelişme! Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yolladığı iddiasını reddetti

Mersin'de ticaret yapan Burak E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. E., iddiaya göre, Yıldız'ın özel görüntülerini çekip, boşanma aşamasındayken, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Kendisine gelen mesajlardan sonra durumdan haberdar olup, harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Nida Nur Yıldız, arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Yıldız, “Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.