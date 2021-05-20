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Mersin Ticaret Borsası

20.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı 2 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg2,002,00İrmikKg4,255,00MakarnaKg4,254,63Fasulye (paketli)Kg8,6512,70Barbunya (paketli)Kg13,5019,37

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Ekonomi

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