YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

21.06.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,505,20PortakalKg3,904,00GreyfurtKg2,422,42KayısıKg4,2411,50MakarnaKg4,915,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi, uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma çıktıMersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi, uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı

Mersin Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Barış Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.