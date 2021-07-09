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Mersin Ticaret Borsası

09.07.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,97 liradan satıldı

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (makarnalık)Kg2,772,97Buğday (ekmeklik)Kg2,552,87Limon (lamas)Kg3,343,34Nohut (paketli)Kg14,2514,25Börülce (paketli)Kg14,5014,50

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