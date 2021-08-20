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Mersin Ticaret Borsası

20.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

​​​​​​- Limonun kilogramı 3 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Bulgur unuKg2,402,40İrmik (paketli)Kg4,654,65LimonKg3,003,00GreyfurtKg4,004,00

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