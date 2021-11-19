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Mersin Ticaret Borsası

19.11.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg4,604,60Pirinç (paketli)Kg6,789,70Bulgur (paketli)Kg4,157,50LimonKg1,895,80MandalinaKg3,505,50

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