Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Balıkçı barınağı önünde, denizde hareketsiz duran birini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine gelen bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan ve üzerinde Hasan Düşgün'e ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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