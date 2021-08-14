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Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

14.08.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Balıkçı barınağı önünde, denizde hareketsiz duran birini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine gelen bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan ve üzerinde Hasan Düşgün'e ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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