Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekrem Korkmaz idaresindeki 51 BH 884 plakalı tırın 51 DE 931 plakalı kalsit yüklü dorsesinde, Tarsus-Ankara kara yolu Taşobası Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Korkmaz, aracı yol kenarına çekip tır ile dorsesini ayırdıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar oluştu.



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