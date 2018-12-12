Mert Alaş’tan Kendall Jenner’a: Ölüm bizi ayırıncaya dek...

Ünlü süper model Kendall Jenner, kendisine hitaben yazılmış bir aşk mektubunu Instagram hesabından paylaştı.

Kardashian/Jenner ailesinin 23 yaşındaki üyesi Kendall Jenner’ın Instagram’da hikaye bölümünde yayınladığı mektup, “Sevgili Kendall, aramızda millerce mesafe olsa da sana olan aşkım dakika dakika daha da güçleniyor. Sana karşı en içten duygum aşk” ifadelerini içeriyor.

Mektup, “Ölüm bizi ayırana dek seni seveceğim. Şu anki ayrılık beni öldürüyor ama kalbimde hiçbir şey bizi ayıramaz. Sonsuza dek beden ve ruh olarak biriz ve kalbimin en derin parçasından gelen aşkla seni sevdiğimi bilmeni istiyorum” şeklinde devam ediyor.

Mektubu gönderen kişinin adını karalayarak yayılayan Kendall Jenner’a takipçileri tahminlerini yazdı.

Jenner daha sonra, mektubun kendisine, ünlülerin fotoğrafçısı olarak tanınan Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott tarafından yazıldığını açıkladı.

Kendall Jenner’ın defalarca fotoğraflarını çeken Mert Alaş ve Marcus Piggott, aynı zamanda ünlü süper modelle yakın arkadaş.

