MAGAZİN

Mert Alaş’tan Kendall Jenner’a: Ölüm bizi ayırıncaya dek...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 15:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, ortağı Marcus Piggott ile birlikte Kendall Jenner’a aşk mektubu gönderdi. Jenner’ın sosyal medyadan paylaştığı aşk mektubundaki “Ölüm bizi ayırıncaya dek seni seveceğim” sözleri dikkat çekti.

Mert Alaş’tan Kendall Jenner’a: Ölüm bizi ayırıncaya dek...

Ünlü süper model Kendall Jenner, kendisine hitaben yazılmış bir aşk mektubunu Instagram hesabından paylaştı.

Kardashian/Jenner ailesinin 23 yaşındaki üyesi Kendall Jenner’ın Instagram’da hikaye bölümünde yayınladığı mektup, “Sevgili Kendall, aramızda millerce mesafe olsa da sana olan aşkım dakika dakika daha da güçleniyor. Sana karşı en içten duygum aşk” ifadelerini içeriyor.

,rQ3RrOPhU0an3g-8zvXx_Q

Mektup, “Ölüm bizi ayırana dek seni seveceğim. Şu anki ayrılık beni öldürüyor ama kalbimde hiçbir şey bizi ayıramaz. Sonsuza dek beden ve ruh olarak biriz ve kalbimin en derin parçasından gelen aşkla seni sevdiğimi bilmeni istiyorum” şeklinde devam ediyor.

Mektubu gönderen kişinin adını karalayarak yayılayan Kendall Jenner’a takipçileri tahminlerini yazdı.

,p30lrIT-mEmVRkk8fB8pTA

Jenner daha sonra, mektubun kendisine, ünlülerin fotoğrafçısı olarak tanınan Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott tarafından yazıldığını açıkladı.

Kendall Jenner’ın defalarca fotoğraflarını çeken Mert Alaş ve Marcus Piggott, aynı zamanda ünlü süper modelle yakın arkadaş.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Aslı'dan Murat yorumu: Barıştık ama...Aslı'dan Murat yorumu: Barıştık ama...
Şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorumŞaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mert alaş Mert Alaş ve Marcus Piggott kendall jenner

En Çok Okunan Haberler

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal Tibet’in ünlü otomobili bulundu

Yeşilçam'ın ünlü otomobili bulundu!

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Aslı'dan Murat yorumu: Barıştık ama...

Hazal Kaya'dan şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum

Şaşırtan itiraf: Sirke ile yıkanıyorum

Ebru Gündeş duruşmaya gelmedi! Son uyarı

Duruşmaya gelmedi! Bir daha gelmezse...

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Aslı Bekiroğlu, Dilan Çiçek Deniz’le olan dansıyla iligili açıklama yaptı

Açıklama yapmak zorunda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.