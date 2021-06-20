Mert Ali Yavuzcan kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Birol kimdir? Mert Yavuzcan kaç yaşında?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümü mezunu olan ve tiyatro alanında pek çok oyunda rol alan başarılı oyuncu Mert Ali Yavuzcan, ekranlarda daha önce Çukur, Emret Komutanım, Dolunay gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Yavuzcan, son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Çetin karakterine hayat vermişti. Başarılı oyuncu, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak Baş Belası dizisinde Birol Tüzün karakterini canlandıracak. Peki Mert Ali Yavuzcan kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Birol kimdir?

MERT ALİ YAVUZCAN KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ BİROL KİMDİR?

4 Nisan 1979 tarihinde Bonn, Almanya'da dünyaya gelen Mert Ali Yavuzcan, tiyatro ve film oyuncusudur. Orta ve lise öğrenimini yurtdışında tamamlamış olan oyuncu, 2000 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yinee aynı sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlayan başarılı oyuncu, 2008 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarındaki görevinden ayrılmıştır.

2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'e Letafet oyunu ile konuk oyuncu olarak katılım göstermiştir. Tiyatro aktörlüğünün yanında pek çok dizi ve sinema filmde rol alan Yavuzcan, oyunculuk alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.