Mert Ali Yavuzcan kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Birol kimdir? Mert Yavuzcan kaç yaşında?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümü mezunu olan ve tiyatro alanında pek çok oyunda rol alan başarılı oyuncu Mert Ali Yavuzcan, ekranlarda daha önce Çukur, Emret Komutanım, Dolunay gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Yavuzcan, son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Çetin karakterine hayat vermişti. Başarılı oyuncu, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak Baş Belası dizisinde Birol Tüzün karakterini canlandıracak. Peki Mert Ali Yavuzcan kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Birol kimdir?
4 Nisan 1979 tarihinde Bonn, Almanya'da dünyaya gelen Mert Ali Yavuzcan, tiyatro ve film oyuncusudur. Orta ve lise öğrenimini yurtdışında tamamlamış olan oyuncu, 2000 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yinee aynı sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başlayan başarılı oyuncu, 2008 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarındaki görevinden ayrılmıştır.
2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'e Letafet oyunu ile konuk oyuncu olarak katılım göstermiştir. Tiyatro aktörlüğünün yanında pek çok dizi ve sinema filmde rol alan Yavuzcan, oyunculuk alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Baş Belası - 2021 Birol Tüzün
Kuzey Yıldızı İlk Aşk - 2019 Çetin Alkor
Çukur - 2018
Dolunay - 2017 Dimir
Emret Komutanım - 2008 Kazım
Selam Bahara Yolculuk-2015 Mehmet
Unutulmaz - 2009 Batu
The Treasure of Ugarit - 2008 Fuat Antaki
Aman Annem Görmesin - 2008 Burak
Mühürlü Güller - 2003 Şeşbeş Ali
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Yedi Numara - 2000 Bölüm Oyuncusu
Çiçeği Büyütmek - 1998
Senin Uğruna - 2007 Hakan
Emret Komutanım Şah Mat - 2006 Melih
Kınalı Kuzular Nişanlıya Verilen Söz - 2006 Semih
Kanlı Düğün - 2005
Okuyucu Yorumları 0 yorum