Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı! Evlilik sorusunu duyunca...

MYNET-Aşk haberleri ile uzun süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği tam gaz sürüyor.

Kimileri ünlü çiftin verdiği görüntülere reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor. Mert Demir'in annesi bir konser çıkışı görüntülendi ve soruları yanıtsız bırakmadı.

Serenay Sarıkaya ile daha önce de görüştüklerini dile getiren Gülgün Demir, oğlunun özel hayatı hakkında sorulan sorulara "ikisi birlikte mutlu bana söz yok" dedi.

EVLİLİK SORUSUNU DUYUNCA...

Ardından evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" diye konuştu.