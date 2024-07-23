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  4. Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı! Evlilik sorusunu duyunca...

Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı! Evlilik sorusunu duyunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.07.2024 08:28
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Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen çiftlerden biri olan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Mert Demir'in annesi bir konser çıkışı görüntülendi ve soruları yanıtsız bırakmadı. Demir'in annesi adeta müstakbel gelini Serenay Sarıkaya'yı övmelere doyamadı.

MYNET-Aşk haberleri ile uzun süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği tam gaz sürüyor.

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Kimileri ünlü çiftin verdiği görüntülere reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor. Mert Demir'in annesi bir konser çıkışı görüntülendi ve soruları yanıtsız bırakmadı.

SERENAY

Serenay Sarıkaya ile daha önce de görüştüklerini dile getiren Gülgün Demir, oğlunun özel hayatı hakkında sorulan sorulara "ikisi birlikte mutlu bana söz yok" dedi.

ANNESİ 2

EVLİLİK SORUSUNU DUYUNCA...

Ardından evlilik soruları için de "bunları bana sormayın, o onların bileceği iş ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
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