Mert Fırat eşi İdil Fırat'ın zayıflığının sırrını anlattı

İlk kez kadın programına konuk olan Mert Fırat, her türlü yemeği pişirmeyi sevdiğini, eşi İdil'le birlikte yoğurt yapıp ekmek pişirdiklerini, evlerinin bereketi için de aşure yaptıklarını söyledi.

'HERKESİ ŞİŞMANLATIP, KENDİ ZAYIF KALIYOR'

Sunucu Nergis Kumbasar’ın sorularını cevaplayan oyuncu, eşi İdil Fırat’ın makarna ve hamur işlerinde çok iyi olduğunu belirterek, "O daha çok pişirmeyi seviyor. Başkalarına yedirip herkesi şişmanlatıp, kendisi zayıf kalıyor. Öyle bir taktik" dedi.

Destek olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Mert Fırat, ihtiyaç sahipleri ile destekçilerini buluşturan sosyal hareket 'İhtiyaç Haritası'nı da programda anlattı.

