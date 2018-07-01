Mert Fırat ile İdil Fırat evlilik yolunda ilk adımı attı

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat'ın ailesinin İstanbul'daki evinde sözlendiği iddia edildi.

Kız isteme merasiminden sonra ise ailelerin, düğün detaylarını konuştuğu öğrenildi. Oyuncu, iki hafta önce 2.5 aydır birlikte olduğu sevgilisini, ailesinin yaşadığı Antakya'ya götürerek tanıştırmıştı. Fırat'ın, başrolünü oynadığı, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor. Hazırlıklara başlayan ve tatile çıkamayan ikili, balayında yorgunluk atacak. (Milliyet)

