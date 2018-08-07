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Mert Fırat üniversite dönemindeki fotoğrafıyla şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın üniversite zamanında çekilen fotoğrafını, okuldaki hocası paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa duygusal bir yorum yaptı.

Mert Fırat üniversite dönemindeki fotoğrafıyla şaşırttı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan 37 yaşındaki oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Üniversite mezuniyet töreninde hocası Elif Çongur'la birlikte çekilen fotoğrafta Mert Fırat sakallı ve uzun saçlı haliyle dikkat çekti.

Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa yorum yaparak 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' dedi.

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Mert Fırat mert fırat gençlik instagram

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