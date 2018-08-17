Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğün tarihi belli oldu

Kısa bir flört döneminin ardından evlilik kararı alan Mert Fırat ve İdil Fırat, 8 Eylül’de Alaçatı’da nikah masasına oturacak.

Çift, düğünden önce iki ayrı organizasyonla bekarlığa vedalarını kutlayacak. Ünlü oyuncu ve nişanlısı, ilk olarak yarın akşam Çeşme’deki bir beach’te bekarlığa veda partisi verecek.

Partiye çiftin yakın dostlarından oluşan 30 kişilik bir davetli grubu katılacak.

Davetliler için kalpli turta siparişi veren Mert Fırat ve İdil Fırat, 27 Ağustos akşamı ise Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi yapacak.

Mert Fırat ve İdil Fırat, 8 Eylül’de Alaçatı’da evlenecek.



