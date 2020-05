Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Magazin gündeminde Survivor yarışmasının eleme turunda yarışmaya veda etmesi ile Mert Öcal var. Peki Mert Öcal kimdir? İzleyiciler Mert Öcal kaç yaşında, nereli evli mi gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Arka Sokaklar’dan tanıdığımız Mert Öcal "Best Model of Turkey" seçmelerinden sonra 2004 yılında gerçekleşen "Best Model of The World" yarışmasını kazanmıştır. Oyunculuk kariyerinde ise Rüyalarda Buluşuruz, Doktorlar, Nehir, Asla Unutma, Oyun Bitti ve Görgüsüzler gibi dizilerde farklı rollere hayat verdi. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok katalogda da görev alan Mert Öcal’ın son oynadığı dizi ise Arka Sokaklar oldu. Buradaki rolü sayesinde hayran kitlesini artıran Öcal, son olarak Acun Ilıcalı yönetimindeki Survivor yarışmasında yer aldı. MERT ÖCAL KAÇ YAŞINDA?

MERT ÖCAL KAÇ YAŞINDA

29 Eylül 1982 doğumlu olan Öcal, 38 yaşında.

MERT ÖCAL NERELİ?

Öcal hayata gözlerini İstanbul’da açtı.

MERT ÖCAL EVLİ Mİ?

Mert Öcal, evli değil. Kendisi bir dönem Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile birliktelik yaşadı.