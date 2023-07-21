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  4. Mert Ramazan Demir ile tatilden ayağının tozuyla döndü! Afra Saraçoğlu tarzıyla dikkat çekti

Mert Ramazan Demir ile tatilden ayağının tozuyla döndü! Afra Saraçoğlu tarzıyla dikkat çekti

21.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu, Bodrum’daki Bulgari davetinde boy gösterdi. Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan güzel oyuncunun sade tarzı hayranlarından tam not aldı. Güzel oyuncuya "Türkiye'nin Barbie'si Afra" yorumları geldi.

Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu aşk iddialarını uzun süre yalanladıktan sonra denizin ortasında dudak dudağa yakalanmıştı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu bu pozlardan sonra yurt dışına tatile çıkmıştı.

Lizbon'da tatil yapan Afra Saraçoğlu, en sevdiği karelerini 8.1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sunmuştu. Güzel oyuncu tatilden de ayağının tozuyla döndü.

Afra Saraçoğlu, Bodrum’daki Bulgari davetinde boy gösterdi. Siyah derin dekolteli mini bir elbise seçen güzel oyuncuya hayranlarından "Sade ve güzelsin" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Güzel oyuncu saçlarını açık bırakarak tarzını da son günlerde Barbie dizisinden dolayı meşhur olan pembe renkli bir çanta ile yaptı.

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