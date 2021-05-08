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Mert Şuşut'un ilk teklisi 'Kayıp Lisan' tüm dijital platformlarda!

Seray Üstün Seray Üstün
08.05.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Şuşut’un ilk teklisi ‘Kayıp Lisan’ tüm dijital platformlarda yayında!

Mert Şuşut'un ilk teklisi 'Kayıp Lisan' tüm dijital platformlarda!

‘Acıyı bal eylemek’ konusunda bir hayli ısrarcı olan Mert Şuşut, 10 yıllık gazetecilik kariyerinin ardından içinden gelen sesi dinlemek için bir yola çıktı.

İnsanların ‘ne istediğindense ne istemediğini’ keşfetmesinin daha kolay olduğunu fark etmesiyle acılarına, sevinçlerine hatta tüm deneyimlerine ses ve nefes vermeyi denemeye başladı.

Söz ve müziği kendisine ait olan ‘Kayıp Lisan’ şarkısı da işte böyle derin bir hayal kırıklığının ardından ‘yeniden yapılanma’ süreci sırasında ortaya çıktı.

Bir türe ve tarza ‘holiganca’ bağlı olmayı reddeden Mert Şuşut müziğin ömürlük bir yolculuk olduğunu söylüyor ve yaptığı müziği ‘deneyim paydaşlığı’ olarak tanımlıyor.

MERT ŞUŞUT KİMDİR?

1989 yılında İzmir’de doğdu, İzmir’de büyüdü. Her müzisyen gibi onun içinde de ezgiler ve sözler küçük yaştan itibaren yeşermeye başladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şuşut, 10 yılı aşkın sürelik gazetecilik kariyerinin ardından bi’ cesaret 2019 yılında arkadaşlarıyla kurduğu ‘Z Raporu’ grubuyla İstanbul’un önemli mekanlarında canlı performans sergiledi. Pandemi süreciyle birlikte müzik yolculuğuna solo kariyeriyle devam etme kararı aldı.

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KAYIP LİSAN

Söz-Müzik: Mert Şuşut, Düzenleme, Mix ve Mastering: Yavuz Tuluay, Piano: Barış Yerli


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