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  4. Mert Şuşut yeni teklisi 'Yaz Oldum'la yaza merhaba diyor!

Mert Şuşut yeni teklisi 'Yaz Oldum'la yaza merhaba diyor!

10.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Şuşut'un yeni teklisi 'Yaz Oldum', 9 Haziran’da tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan parçanın vokallerinde sanatçıya bu kez genç bir yetenek olan Julia Kütnaroğlu da eşlik etti.

Mert Şuşut yeni teklisi 'Yaz Oldum'la yaza merhaba diyor!

İlk kez 2019’da Z Raporu grubuyla müzikseverlerin karşısına çıkan ve İstanbul’un önemli mekanlarındaki canlı performanslarıyla hafızalarda iz bırakan Mert Şuşut, pandemide yöneldiği solo kariyerinde yeni bir tekliye daha imza attı.
Sanatçının “Yaz Oldum” ismini verdiği teklisi, 9 Haziran’da tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan parçanın vokallerinde sanatçıya, bu kez genç bir yetenek olan Julia Kütnaroğlu da eşlik etti. Düzenlemesini gitarlarıyla da şarkıya eşlik eden Yavuz Tuluay’ın yaptığı “Yaz Oldum”, Batisfer Müzik stüdyolarında canlı olarak kaydedildi.

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Yaz Oldum’u bir yeniden uyanış hikayesi olarak tanımlayan Şuşut, “Bu yıl kış çok uzun sürdü. İçimize çöken tüm o karanlığın, kasvetin dağılmasını çok uzun süre bekledik. Bu şarkıyı ilk yazmaya başladığımda yine o karanlık günlerden biriydi. İşin aslı, içimdeki karanlıkta da yolumu bulmaya çalışıyordum. Ben yüzümü güneşe dönerek yolumu buldum, umarım dinleyen herkes için de aynı etkiyi gösterir” dedi.

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