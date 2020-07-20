MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Magazin kulislerin yaklaşık 2-3 haftadır oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Dalkılıç ayrıldığı konuşuluyordu. Murat Dalkılıç cephesinden iddialara henüz bir yanıt gelmezken; Hande Erçel haberleri doğruladı. Ayrılık haberlerinin ardından magazin gündeminin gözü kulağı Murat Dalkılıç’ın eski Merve Boluğur’a çevrildi.

Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Hande Erçel ayrılığın ciddiyetini ortaya koydu. Murat Dalkılıç ise Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile objektifler yakalandı. Dalkılıç’ın bu hareketi kafaları karıştırırken; “tekrardan barışırlar” söylemlerini de beraberinde getirdi. Oyuncu Merve Boluğur’un ayrılık konusunda tepkileri de yakından takip edilmeye başlandı.

İMALI PAYLAŞIM

merve boluğur
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur cephesinden dedikodu kazanı hareketlendi. Merve Boluğur’un Çeşme tatilinde objektiflere yakalanan cep telefonlu görüntülerinde ayrılık haberlerini yakından takip ettiği iddia edildi. Adının haberlere karışmasının ardından Merve Boluğur sosyal medya hesabından bir sözü paylaşarak imalı bir gönderme yaptı. Boluğur, “Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece onların senin sahibindir” sözünü takipçilerine gönderdi.

merve boluğur 2
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in ayrılık haberlerine adı karışan Merve Boluğur Ege’nin serin sularında tatilin keyfine doyuyor. Boluğur tatilinin en güzel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun fotoğraflarını yoruma kapatması ise takipçilerinin gözünden kaçmayan en önemli detay oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandıÖperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı
Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı...Mucize Doktor dizisinin yeni yıldızı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanye West: Kızımı öldürecektim

Ağlayarak anlattı! 'Az kalsın kızımı öldürecektim

Survivor Evrim’den Mert Öcal’ı kıskandıran fotoğraf! 'Çok mutluyum çok'

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Seda Sayan teknesinde ağır misafirlerini ağırladı

Bol filtreli poz! Teknede keyif

Jessica Biel ve Justin Timberlake, ikinci çocuklarına kavuştu

Aldatılmıştı! Hamileliği gizliyordu doğum gerçekleşti

Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'na son veda! Vasiyeti neden yerine getirilmedi?

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.