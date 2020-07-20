Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan bütün fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Hande Erçel ayrılığın ciddiyetini ortaya koydu. Murat Dalkılıç ise Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile objektifler yakalandı. Dalkılıç’ın bu hareketi kafaları karıştırırken; “tekrardan barışırlar” söylemlerini de beraberinde getirdi. Oyuncu Merve Boluğur’un ayrılık konusunda tepkileri de yakından takip edilmeye başlandı.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur cephesinden dedikodu kazanı hareketlendi. Merve Boluğur’un Çeşme tatilinde objektiflere yakalanan cep telefonlu görüntülerinde ayrılık haberlerini yakından takip ettiği iddia edildi. Adının haberlere karışmasının ardından Merve Boluğur sosyal medya hesabından bir sözü paylaşarak imalı bir gönderme yaptı. Boluğur, “Başkalarının senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişe duyduğun sürece onların senin sahibindir” sözünü takipçilerine gönderdi.



Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in ayrılık haberlerine adı karışan Merve Boluğur Ege’nin serin sularında tatilin keyfine doyuyor. Boluğur tatilinin en güzel anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncunun fotoğraflarını yoruma kapatması ise takipçilerinin gözünden kaçmayan en önemli detay oldu.

