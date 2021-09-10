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Merve Boluğur: Ben halimden memnunum!

10.09.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’da kanal açıp takipçilerine tavsiyelerde bulunan oyuncu Merve Boluğur, doğal haliyle kendini daha seksi bulduğunu söyledi.

Merve Boluğur: Ben halimden memnunum!

Merve Boluğur, "Doğal halimle seksiliğimi dışarı aktarabilen kadınlardan biriyim. Hiçbir şey yapmamanın da seksi olunduğunu düşünüyorum. Bana verilmiş tenle de oluyor bu” dedi.

"ÖNEMLİ OLAN MALZEMEYİ ÖNE ÇIKARMAK"

Estetiğe karşı olmadığını ama yaptırmayı düşünmediğini söyleyen oyuncu, "Kim isterse yaptırsın. Ben halimden memnunum. Önemli olan malzemeyi öne çıkarmak. Bunu sporla dengelemek. İdeal güzellik sistem dayatması. Balıketi bir kadının da bir hoşluğu var. Etli butlu olan Marilyn Monroe çirkin mi yani?" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki güzel, "Kendimi değiştirmek istediğimde estetik yaptıracağıma peruk takıyorum" şeklinde konuştu.

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youtube Merve Boluğur
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