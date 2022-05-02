Merve Boluğur'dan ayna karşısında sütyenli poz! Siyahları giyip paylaştı

2006-2007 seneleri arasında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur'dan gelen sütyenli paylaşım olay oldu. Boluğur, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken mini şortuyla poz vermişti.

AYNA KARŞISINDA SÜTYENLİ POZU OLAY OLDU!

Çok kez eski eşi Murat Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Merve Boluğur, bu kez ayna karşısında verdiği sütyenli pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu "Night" (Gece) notunu düştüğü paylaşımda bol pantolonuyla ayna karşısına geçerek poz verdi.

SİYAHLAR İÇİNDE PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Paylaşımlarıyla sık sık ses getiren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı vampir kombinli pozu da çokça konuşulmuştu.

Ünlü oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkat çekmişti.

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...





