Merve Boluğur'dan Ebrar Karakurt isyanı! "Milletin yatak odası mı kaldı girmediğiniz?"

Tokyo’da yapılan Olimpiyat Oyunları’nda milli takım formasıyla gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren 21 yaşındaki voleybolcu Ebrar Karakurt homofobik saldırılara maruz kaldı.

Bir kadın arkadaşıyla verdiği pozla gündeme gelen Ebrar Karakurt'a destek yağıyor. Merve Boluğur da Ebrar Karakurt'a destek veren isimler arasındaydı.

Merve Boluğur ünlü voleybolcu için yazılan çirkin bir haberi paylaşarak isyan etti.

Güzel oyuncu açıklamasında "İnsanlar kendi rızalarıyla istediğiyle beraber olur. Milletin yatak odası mı kaldı girmediğiniz? Bir sınırınızı bilin ya!" dedi.



