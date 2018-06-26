MAGAZİN

Merve Boluğur'dan Hakan Sabancı'nın ihanetine manidar poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

Yakın zamanda magazin gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkına ihanet gölge düşürdü

Merve Boluğur'dan Hakan Sabancı'nın ihanetine manidar poz

Hakan Sabancı (27) ile oyuncu Merve Boluğur (30) geçen hafta Bodrum’da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti.
İkilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sabancı’nın önceki gün katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi

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Hatta geceden el ele ayrıldıkları bile konuşuldu.

YORUMLARI SİLMEDİ

İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Merve Boluğur konu hakkında hiçbir açıklama yapmak istemedi. Bunun yerine sosyal medyada bir pozunu paylaştı.

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Takipçileri ‘Yıkılmadım ayaktayım pozu’, ‘Ne kaybettiğine dön bir bak’, ‘Senin için gözyaşı dökmem’, ‘Umrumda bile değilsin mesajı mı bu’ şeklinde yorumlar yazdı. Merve Boluğur hiçbirini silmedi, cevap da yazmadı.

Hakan Sabancı ile Merve Boluğur 1 hafta önce Bodrum’da objektiflere yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hakan sabancı merve boluğur

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