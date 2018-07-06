MAGAZİN

Merve Boluğur'dan 'ihanet' iddiasına cevap yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 02:19 | Son Güncelleme

Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile ilişkisinin bitmesine neden olan ihanet söylentileriyle ilgili kendisine yöneltilen sorusunu "Kolay gelsin arkadaşlar, sağolun" diyerek geçiştirdi.

Merve Boluğur'dan 'ihanet' iddiasına cevap yok

Oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı ile geçtiğimiz ay flört etmeye başlamıştı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü Çeşme'de başlayan aşk Bodrum'a taşınmış ve aşıklar el ele Hacı Sabancı'nın teknesine giderken objektiflere yakalanmıştı.

Tatil dönüşü İstanbul'a gelen ikiliden Hakan Sabancı, katıldığı bir düğünde eski sevgilisi, Yunan manken Evely Kazantzoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi. Hatta gecceden el ele ayrıldıkları bile söylendi. Bu olaydan sonra ikili, Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Hakan Sabancı'dan ihanetten dolayı ayrıldığı sorularını yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur, " Kolay gelsin, sağol" diyerek iddialar karşısında sessizliğini korudu.

Merve Boluğur

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merve boluğur hakan sabancı

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