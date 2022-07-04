Merve Boluğur'dan ilişki yorumu! "Erkekliğini göstermesini önemserim"

2015 yılında nikâh masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de tek celsede boşanan Merve Boluğur, sonrasında flörtleri olsa da aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı. Son olarak şarkıcı Emre Kaya ile haklarında çıkan haberleri ise "'Arkadaşım' demiştim. Aşık olduğumda söylerim. İlişki yok, iş var" diyerek yalanladı.

Youtube kanalında 'ilişki' adlı bir bölüm çeken Merve Boluğur olay açıklamalar yaptı. "Geçmiş benim için bitmiştir saygı duyarım" diyen Merve Boluğur konuşmasında "Bir şey olmuyorsa olmuyordur" dedi.

Merve Boluğur açıklamasının devamında erkeğinin maddi konularda ödeme yapmasını istediğini ifade ederek "Erkekliğini göstermeli, maddi konularda mesela. Hesabımı ödemesini tatile giderken cebinden para vermesini isterim. Erkekliğini göstermesini önemserim, bu erkekliktir çünkü gittiği yerde ödemesi" dedi.



