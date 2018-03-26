MAGAZİN

Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur geçtiğimiz yıl Eylül ayında evliliklerini sonlandırmıştı. Önceki gün görüntülenen Merve Boluğur "aşk var mı?" sorularına bakın nasıl cevap verdi

Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a gönderme

Murat Dalkılıç 2015 yılında evlendiği Merve Boluğur ile geçtiğimiz Eylül ayında yollarını ayırmışlardı. Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile yollarını ayırdıktan 2 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çift birlikte poz vermekten kaçınmış ve magazin basının karşısına el ele çıkmamaya dikkat etmişti. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ilişkilerini gizli yaşamayı tercih etti.

"SEVGİLİM OLSA YANIMDA GEZDİRİRİM"

Merve Boluğur önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir makyaj firmasının klip çekiminden geldiğini söyleyen oyuncuya magazin muhabirleri yeni bir aşka yelken açıp açmadığını sordu. Merve Boluğur bu soruya, "Bir sevgilim olsa şu an yanımda olur. Elini tutar, yanımda gezdiririm" cevabını verdi. Boluğur'un bu sözleri Dalkılıç'a gönderme olarak algılandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel merve boluğur

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Chrissy Teigen, Snapchat’i bıraktı

Chrissy Teigen, Snapchat’i bıraktı

Levent Üzümcü: Türkiye'nin bazı illerinde sahne bulamıyorum

Levent Üzümcü: Türkiye'nin bazı illerinde sahne bulamıyorum

Hande Erçel'in kardeşi nişanlandı

Hande Erçel'in kardeşi nişanlandı

Söz'ün Binbir surat 'Derman'ına özel makyaj ekibi

Söz'ün Binbir surat 'Derman'ına özel makyaj ekibi

Arkasında Demet Akalın var

Arkasında Demet Akalın var

Uber - sarı taksi tartışmasında Demet Akalın tarafını seçti

Uber - sarı taksi tartışmasında Demet Akalın tarafını seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.