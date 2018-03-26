Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a gönderme

Murat Dalkılıç 2015 yılında evlendiği Merve Boluğur ile geçtiğimiz Eylül ayında yollarını ayırmışlardı. Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile yollarını ayırdıktan 2 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çift birlikte poz vermekten kaçınmış ve magazin basının karşısına el ele çıkmamaya dikkat etmişti. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ilişkilerini gizli yaşamayı tercih etti.

"SEVGİLİM OLSA YANIMDA GEZDİRİRİM"

Merve Boluğur önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir makyaj firmasının klip çekiminden geldiğini söyleyen oyuncuya magazin muhabirleri yeni bir aşka yelken açıp açmadığını sordu. Merve Boluğur bu soruya, "Bir sevgilim olsa şu an yanımda olur. Elini tutar, yanımda gezdiririm" cevabını verdi. Boluğur'un bu sözleri Dalkılıç'a gönderme olarak algılandı.