Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, sıra dışı stiliyle bakana yeniden baktırdı.

Gri bir eşofman giyen güzel oyuncu, eşofmanın bel kısmını katlayıp iç çamaşırını gösterdi.

Saçlarına siyah bir fular bağlayan oyuncu, polarının önünü ise düğüm yaptı.

Merve Boluğur, ilginç pozlarını yorumlara kapattı.

Survivor'a yedek kadrodan katılacağı konuşulan Merve Boluğur, konu hakkında sessizliğini koruyor.

Kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır herhangi bir projede rol almıyor.



