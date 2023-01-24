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Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

24.01.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Mert Aydın ile barıştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Merve Boluğur, son dönemlerde ilginç tarzıyla da adından söz ettiriyor. Merve Boluğur bu defa eşofmanını kıvırdığı pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, sıra dışı stiliyle bakana yeniden baktırdı.

Gri bir eşofman giyen güzel oyuncu, eşofmanın bel kısmını katlayıp iç çamaşırını gösterdi.

Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

Saçlarına siyah bir fular bağlayan oyuncu, polarının önünü ise düğüm yaptı.

Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

Merve Boluğur, ilginç pozlarını yorumlara kapattı.

Survivor'a yedek kadrodan katılacağı konuşulan Merve Boluğur, konu hakkında sessizliğini koruyor.

Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

Kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır herhangi bir projede rol almıyor.

Merve Boluğur eşofmanını kıvırıp iç çamaşırını gösterdi

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