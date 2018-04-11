Merve Boluğur : 'Kendi kanatlarımla uçmaya karar verdim'

Kendi markasını yaratan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mercedes Benz Fashion Week'te lansmanını gerçekleştiren Merve Boluğur, markasının doğuş hikayesini MAG'a anlattı.

Kozmetik sektörüne giriş yapan ve kendi markasını yaratan başarılı oyuncu Merve Boluğur markasının doğuş hikayesini, "Ben biliyorsunuz uzun zamandır kırmızı ruj kullanıyorum. Bugün artık resmiyete kavuştu diyebiliriz. Daha önce de makyaj anlamında birçok marka ile iş birliğim oldu ama artık kendi kanatlarımla uçmaya karar verdim, o yüzden bugün Merve Boluğur markasıyla karşınızdayım. Kozmetikle çok fazla bütünleştiğim için bundan sonra daha fazla ürün yaparak insanların karşısına çıkmak istiyorum" sözleriyle anlattı.

2018 makyaj trendlerini değerlendiren güzel oyuncu Merve Boluğur, "Kendi adıma kırmızı ruj ve eyeliner vazgeçilmezlerim diyebilirim" dedi.