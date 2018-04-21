MAGAZİN

Merve Boluğur panikledi: Sakın başını kaldırma!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç'la olan evliliğini geçtiğimiz Eylül'de boşanan Merve Boluğur önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülendi

Merve Boluğur panikledi: Sakın başını kaldırma!

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Merve Boluğur, hemen her yerde 'yeni sevgilim olursa elinden tutar karşınıza çıkarım' diyordu. Geçtiğimiz gün aracının içinde bir erkek arkadaşıykla görüntülenen oyuncu büyük bir panik yaşadı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Boluğur arkadaşına 'Gazeteciler var, sakın başını kaldırma!" uyarısında bulundu.

Merve Boluğur'un bu paniği 'Acaba yanındaki yeni sevgilisi mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü festival Coachella'ya birlikte katıldı ve aşklarını Instagram'dan paylaştı.

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merve boluğur murat dalkılıç

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