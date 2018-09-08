Merve Boluğur sonunda isyan etti 'Ben sessiz kaldıkça...'

Güzel oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabından isyan etti. Instagram'dan bir açıklama yayınlayan Boluğur, artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemediğini söyledi. Bulunduğu noktaya kimseye ihtiyaç duymadan ve kendi ayakları üzerinde durarak geldiğini belirten Boluğur hakkında çıkan haberler ve iddialardan bunaldığını dile getirdi.

Merve Boluğur'un açıklaması şu şekilde:

"Son dönemde hakkımda çıkan asılsız haberler ve sosyal medyada gördüğüm haksı yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Ben 17 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde duran ve yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında dik duruş sergileyen bir kadınım. Bulunduğum noktaya da kimseye ihtiyaç duymadan geldim. Ancak son dönemde özel hayatım üzerinden

bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek görüyorum.

Bugüne dek kendime saygımdan dolayı konuşmamayı tercih ettim. Ne yazık ki ben sessiz kaldıkça, hakkımdaki haberlerde bahsi geçen konulardan uzak yaşamaya çalıştıkça üstüme gelindi. Bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldım. Adı üstünde geçmiştir. Artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemiyorum. Gazetecilerden de haber yaparken daha itinalı olmalarını rica ediyorum"





