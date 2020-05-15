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Merve Boluğur: Tablo gibiyim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Son dönemde ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinin sorularını cevapladı. Boluğur, "Kendini güzel buluyor musun?" sorusuna, "Tablo gibiyim" dedi.

Merve Boluğur: Tablo gibiyim

Geçtiğimiz günlerde komedyen Şahan Gökbakar ile 'puzzle' polemiği yaşayan Merve Boluğur, merak edilenlerini anlattı. Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı.

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ERKEKTE EN ÖNEMLİ ŞEY MERHAMET VE TUTKU

Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.

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Karantinayı üniversite sınavlarına hazırlanmak için ders çalışarak geçiren oyuncu, bir takipçisinin "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" şeklinde yanıtladı.

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"TABLO GİBİYİM"

Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu belirten Merve Boluğur, hayranının "Kendini güzel buluyor musun?" sorusuna, "Tablo gibiyim" dedi.

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"Bir dilek hakkı verselerdi acı çeken, hasta olan herkesi iyileştirmek isterdim" diyen oyuncu, "Geçmişe gidebilseydin kendine ne söylerdin?" sorusuna ise "Sakin ol bebeğim" cevabını verdi.

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Merve Boluğur, başka bir hayranının, "Güçlü olmak nedir? Nasıl güçlü olunur?" sorusuna, "Sürü psikolojisiyle hareket etmeyip, güçlü bir irade sahibi olup duygularını yönetebilme becerisidir" şeklinde yanıtladı.


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