Merve Boluğur 'ten uyumu'na değindi! "Dokunduğunuz zaman..."

Kendisine gelen yorumlara isyan etmesiyle son dönem gündeme gelen ve DJ Mert Aydın ile birlikteliğini sürdüren Merve Boluğur YouTube kanalında yayınladığı yeni videoda ilişkilerle alakalı konuştu. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Boluğur bu yayınında ten uyumuna değindi.

Boluğur, "Benim için ten uyumu çok önemli. Dokunduğunuz zaman, sarıldığınız zaman sevebilmeniz çok önemli" dedi.

"Sevmediğim bir insana katlanamam" şeklinde konuşan oyuncu, ayrıca, "Erkeğin de belli başlı yapmasını istediğim şeyler var. Sahiplenmesi, arka çıkması, ilgilenmesi... Bir araya gelince de eğlenebilmek" ifadelerini kullandı.



